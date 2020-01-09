«Народ способен усмирить только ОМОН и дубинки»: блогер о скандале с Медведевой

Скандалом завершился мастер-класс с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также дважды серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане Евгенией Медведевой, сообщает DEITA.RU.

Известная фигуристка провела в московском парке Горького мастер-класс, на котором показала базовые элементы фигурного катания. Оказаться на одном льду с титулованной спортсменкой - настоящий праздник, особенно для поклонников Евгении Медведевой.

После мастер-класса была запланирована фотосессия, людей очень просили отойти, но... Народ ждать фото и смотреть на какие-то там элементы особо не хотел. Толпа буквально накинулась на Евгению Медведеву, после чего стало страшно за прославленную чемпионку. «Один вопрос-это что было?! Вернее, толком ничего не дали сделать. Совершенно невоспитанные дети. Говорят фотосессия будет, а они лезут», - комментировали поклонники фигуристки в соцсетях.

«Всем, кто хейтит компанию (организатора – прим.ред.) за якобы плохую организацию мастер-класса с Медведевой, объясняю популярно: все хорошие начинания кого бы то ни было портит народ и только сам народ, который действительно способны усмирить только ОМОН и дубинки..», - прокомментировала блогер Елена Родина.

«Всегда поэтому против бесплатных мастерклассов или встреч с знаменитостями. Лучше сделать недорогие билеты, чтобы все, кто хочет могли себе позволить, и продавать их ограниченным тиражом, а не собирать всех подряд и в итоге все будут обделены вниманием», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников