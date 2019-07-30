Более тысячи человек уже не согласны с той позицией, которую транслирует глава российского правительства, сообщает DEITA.RU.



Уже почти год Хабаровский край возглавляет оппозиционный губернатор – член ЛДПР Сергей Фургал. Несмотря на приличный срок у руля региона, скандалы вокруг его персоны не утихают: представители федеральной власти, даже сам премьер-министр, не упускают возможности «уколоть» неугодного губернатора.

Жители Хабаровского края встали стеной на защиту выбранного губернатора. На портале Change.org появилась петиция в защиту Сергея Фургала.

«Не для кого не секрет что Сергей Иванович Фургал стал костью поперёк горла для «Единой России», и они пытаются всеми способами свергнуть его с поста губернатора Хабаровского края», – так начинается текст этой петиции.

Автор документа подчеркивает, что народ, жители Хабаровского края, сделают все, чтобы не допустить отставки губернатора, который «для народа, а не общественная показуха».

Вероятно, к созданию этой петиции автора подтолкнуло недавнее жесткое высказывание главы правительства РФ Дмитрия Медведева. После пожара в палаточном лагере Медведев сказал следующее:

«Смотрю, губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Разберитесь, доложите»

Этот монолог ИА DEITA.RU прокомментировал политтехнолог Даниил Ермилов. Он отметил, что вины губернатора в том, что он не знал о существовании палаточного лагеря нет. Эту информацию до него должны были донести подчиненные из министерства, с которыми работа не выстроена до сих пор.

Елена Миронова