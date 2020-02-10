Народное средство профилактики бессильно перед коронавирусом

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн дал рекомендации по правильному лечению вирусов, сообщает ИА DEITA.RU. Так, употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом, запрещено.



Любимый у многих россиян способ лечения – обеззаразиться водочкой, может быть опасен. Дело в том, что алкоголь увеличивает нагрузку на сердце. А во время серьезного заболевания она и так многократно возрастает.

Кроме того, медик запретил ходить в баню во время болезни – сердце может просто остановиться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае распространяется коронавирус нового типа. Он вызывает тяжелую пневмонию. 908 человек погибли, более 40 тысяч заболели.