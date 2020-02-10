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Защитник прав автомобилистов раскрыл причину повышения штрафов
11 Февраль 2020, 00:30
Эксперт: Губернаторы не хотят губить карьеру «Единой Россией»
10 Февраль 2020, 23:45
Народное средство профилактики бессильно перед коронавирусом
10 Февраль 2020, 23:15
Мишустин поручил собрать с россиян больше налогов
10 Февраль 2020, 22:49
Мишустин поручил быстрее выдавать семьям материнский капитал
10 Февраль 2020, 22:45
Новый министр обещает закрыть российские вузы
10 Февраль 2020, 22:15
Террористов в аэропортах определят «на глазок»
10 Февраль 2020, 21:45
Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»
10 Февраль 2020, 21:34
Народное средство профилактики бессильно перед коронавирусом
Нарколог запретил «обеззараживать организм водочкой»
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн дал
рекомендации по правильному лечению вирусов, сообщает ИА DEITA.RU. Так,
употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного
коронавирусом, запрещено.
Любимый у многих россиян способ лечения – обеззаразиться водочкой, может быть опасен. Дело в том, что алкоголь увеличивает нагрузку на сердце. А во время серьезного заболевания она и так многократно возрастает.
Кроме того, медик запретил ходить в баню во время болезни – сердце может просто остановиться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае распространяется коронавирус нового типа. Он вызывает тяжелую пневмонию. 908 человек погибли, более 40 тысяч заболели.