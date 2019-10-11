Народный синоптик сделал заявление о супертайфуне

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тайфун

Супертайфун «Хагибис», который в четверг, двенадцатого октября, обрушится на Японию, не выйдет на Приморский край, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал автор портала «Маглипогода».

Данный супертайфун зародился в Тихом океане еще на прошлой неделе, 5 октября, и уже через два дня стал супертайфуном. Ветер в эпицентре достигает 55 метров в секунду, а порывы возможны до 85 метров в секунду.

Хотя жителям Приморья опасаться нечего, потому что, выйдя на остров Хонсю, ураганный ветер, есть смысл предупредить о надвигающейся непогоде друзей и родных, которые могут находиться в турпоездке по Японии или просто проживать на островах.

После того, как все буйство стихии рухнет на японцев — ураганный ветер и мощный ливень, супертафун уйдет на северо-восток.

Екатерина Брязгунова

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