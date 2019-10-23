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Народу рассказали о преемнике Путина

Путин

Поиски шли с 2000 года, сообщает DEITA.RU.

Российский телеведущий, известный своей провластной позицией Дмитрий Киселев, выступал перед студентами факультета журналистики МГУ. Один из вопросов, который задали маэстро – о преемнике президента.

Как пишет Ura.ru, Киселев заявил, что Путин ищет себе преемника. По словам ведущего, Владимир Владимирович, как уважающий себя политик не может просто встать и уйти в конце срока – он должен найти себе достойную замену.

Ранее сам Путин признавался, что ищет преемника с 2000 года, как только первый раз был избран президентом.

Елена Миронова 

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