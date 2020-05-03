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Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье
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Торговые точки, в которых не соблюдают установленные карантинные нормы, будут закрыты, а их владельцы – оштрафованы. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в Уссурийске, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в правительстве края, за два дня административные комиссии проверили 1137 торговых объектов, найдя на них 492 нарушения. В адрес юрлиц составили 294 протокола. Основными нарушениями стали несоблюдение санитарных норм торговыми точками. Штрафовали и граждан – за несоблюдение масочного режима и самоизоляции.
Кроме того, Олег Кожемяко подчеркнул, что силовые службы края должны усилить патрулирование улиц и торговых точек. Злостных нарушителей режима привлекут к административной ответственности.
Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.