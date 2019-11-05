Нарушения ПДД будут снимать в новых местах

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камера

Правительство готовит правила установки камер фото и видеофиксации нарушений ПДД на железнодорожных переездах, сообщает DEITA.RU.

В России могут серьезно усложнить жизнь водителям. Сейчас правительство разрабатывает правила установки камер на ж/д переездах – чтобы фиксировать проезд авто на запрещающий сигнал.

Планируется устанавливать камеры не на все переезды, а только на особо аварийные. Предполагается, что камеры появятся на тех переездах, на которых за 2 года произошло как минимум одно ДТП с погибшим или с 5 пострадавшими. В МВД считают, что в первую очередь, это переезды без дежурного.

Камеры будут работать автоматически. Они будут выписывать владельцам авто штраф. Сейчас это тысяча рублей, но Госдума приняла в первом чтении поправки, по которым штраф за проезд закрытого ж/д переезда вырастет до 5 тысяч рублей.

Елена Миронова

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