Новости
Непутевых бизнесменов разденут до нитки
5 Ноябрь 2019, 22:45
Нарушения ПДД будут снимать в новых местах
5 Ноябрь 2019, 22:15
Правила российской "зоны" уйдут за границу
5 Ноябрь 2019, 21:45
Правила ЕГЭ меняют в России
5 Ноябрь 2019, 21:15
Долги по зарплате будут выбивать по-новому
5 Ноябрь 2019, 20:45
Минфин назвал результат мучений россиян
5 Ноябрь 2019, 20:15
Эксперты рассказали, сколько стоит снять «однушку» в регионах
5 Ноябрь 2019, 20:00
День жестянщика близко: как обезопасить себя на дороге
5 Ноябрь 2019, 19:40
Нарушения ПДД будут снимать в новых местах
Правительство готовит правила установки камер фото и видеофиксации
нарушений ПДД на железнодорожных переездах, сообщает DEITA.RU.
В России могут серьезно усложнить жизнь водителям. Сейчас правительство разрабатывает правила установки камер на ж/д переездах – чтобы фиксировать проезд авто на запрещающий сигнал.
Планируется устанавливать камеры не на все переезды, а только на особо аварийные. Предполагается, что камеры появятся на тех переездах, на которых за 2 года произошло как минимум одно ДТП с погибшим или с 5 пострадавшими. В МВД считают, что в первую очередь, это переезды без дежурного.
Камеры будут работать автоматически. Они будут выписывать владельцам авто штраф. Сейчас это тысяча рублей, но Госдума приняла в первом чтении поправки, по которым штраф за проезд закрытого ж/д переезда вырастет до 5 тысяч рублей.
Елена Миронова