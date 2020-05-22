Нарушения в «коронавирусных» выплатах сахалинским медикам нашла прокуратура

Прокуратура выявила нарушения в стимулирующих выплатах работающим с больными коронавирусом медикам инфекционного госпиталя в городе Долинске Сахалинской области, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, вопреки законодательству, 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей. Мотивировка была весьма странной: в связи с отсутствием у них специального образования. При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из группы риска.

Прокуратура внесла соответствующее представление и держит на контроле фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения, куда доставляют всех выявленных в области больных с коронавирусной инфекцией.

Накануне губернатор Валерий Лимаренко подписал постановление, в соответствии с которым, приезжающие в Сахалинскую область должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Справку об отсутствии коронавируса прибывающие на острова будут обязаны предъявлять с 27 мая.

Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.