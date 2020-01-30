Нарушить закон в Telegram предлагают приморцам

Предложения о приобретении поддельных купюр появились в местных соцсетях, сообщает DEITA.RU.



Сообщения, размещенные в виде картинок, публикуются в комментариях под записями на стенах популярных групп. Автор утверждает, что купюры номиналом 1000 рублей не отличаются от оригинальных, а качество защиты позволяет помещать их в банкоматы. Тем не менее, на всей партии использован всего один номер, поэтому «тратить безопаснее по одной».

Как оказалось, приобрести фальшивую банкноту можно всего за 150 рублей, если заказать сразу более 100 экземпляров. Совершать сделку предлагается через Telegram.

Сообщение о нарушении закона уже отправлено в УМВД по Приморскому краю. Напоминаем, хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ наказывается вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Елена Кот