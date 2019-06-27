Всем, кто незаконно пересечёт границу, придётся расстаться со своим имуществом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Нарушителей российской границы должны карать отъёмом имущества. С соответствующим законопроектом выступил член ЛДПР Александр Шерин, инициативу которого рассмотрят на заседании нижней палаты.

В документе говорится, что российская сторона должна иметь право отобрать автомобиль или иное транспортное средство, на котором осуществлялось незаконное пересечение границы государства.

Кроме этого, по задумке депутата, нарушители должны расставаться и с предметами, которые использовались при подготовке плана по пересечению границы.

Примечательно, что ранее данный закон не поддержало правительство, т.к. конфискация средств обвиняемого в пересечении границы уже прописана в уголовном кодексе РФ.

Дмитрий Шевченко