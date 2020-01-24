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6 Декабрь 2019, 18:15

Нарушители земельного закона заплатили 6 млн рублей в Приморье

осень, поля, гектар, дорога, земля

 

За 2019 год земельные инспекторы провели более 1,5 тысячи проверок закона в области землепользования. В ходе ревизий они нашли более 1,2 тысячи нарушений, сообщает DEITA.RU.

«Большинство нарушений связано с самовольным использованием участков земли и их применению не по целевому значению – то есть, отлично от официальной принадлежности к той или иной земельной категории», - сообщили представители Росреестра.

В управлении добавили, что наказание для физических лиц за нарушение такого рода – только штраф. В зависимости от обстоятельств, он может составлять от пяти до 50 тысяч рублей.

Всего в 2019 году административные штрафы по подобным статьям составили порядка 6,5 млн рублей.

 

 

Александра Маслова

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