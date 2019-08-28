Прогнав с боем строительную технику из сквера имени Лазо, жители дальневосточной столицы готовы идти до конца, сообщает DEITA.RU. 10 сентября состоится первое судебное заседание, на котором разберут законность планируемой постройки.



Напомним, в минувшую пятницу жильцам домов №113 и №116 по ул.Кирова и дома №8 по ул. Чапаева пришлось бросить свои дела, чтобы защитить территорию сквера имени Лазо. На месте сквера планируется возведение высотного дома, однако данный объект точечной застройки напрямую будет нарушать конституцию РФ в вопросах права россиян на благоприятную экологическую среду, считают местные жители.

На место прибыла буровая техника, собственники препятствовали проезду спецтехники своими автомобилями, ввиду чего произошла стычка между ними, представителями подрядчика и полицией. При этом подрядчик предоставлял ордер, который не отвечал законным требованиям.

Несмотря на уверения мэра Гуменюка, что администрация внимательно проверит документы застройщика, мэрия выдала ему ордер, и у жильцов совсем не осталось веры. Они чувствуют себя обманутым и готовы стоять до конца. "О какой комфортной городской среде может идти речь, если власти не могут прекратить точечную застройку в наших дворах и сквера?" - возмущаются они. По словам жильцов, они проделали всю работу за администрацию – выявили нарушения в проекте и указали представителям власти на это. Однако «цирк» продолжается и далее.

Гнев жильцов сдерживает лишь близость первого судебного заседания по делу застройки. Оно состоится 10 сентября, в зале суда будет рассмотрен вопрос – законны ли действия застройщиков, подходит ли территория для возведения высотного здания и тд.

«Люди не выражают сейчас протест так сильно, потому что 10 числа суд, 1 заседание. Ладно, будем решать через суд, у нас же власть посылает в суд - будем в суде разбираться», - рассказал агентству председатель ТСЖ Александр Борисенко. К слову, он пострадал физически, защищая свою землю. В ходе разбирательств ему сильно выаернули руку и уронили на землю, в результате чего Александр Владимирович вынужден находиться в условиях дневного стационара.

Как отмечают жильцы домов близ сквера, к проблеме подключаются и горожане, которые живут дальше основных героев события. Узнав о ситуации, они становятся на сторону собственников, активно защищая права горожан. Пока в борьбе наметилась пауза, но совсем скоро противостояние возобновится в зале суда. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Софья Корф