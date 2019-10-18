Население России вытесняют мигранты

Эксперты заявили о сокращении числа жителей России в текущем году, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Росстата, по состоянию на начало октября две тысячи девятнадцатого года количество россиян, проживающих на территории страны, сократилось более чем на пятьдесят тысяч человек. Сегодня в России проживает чуть более ста сорока шести миллионов граждан.

В ведомстве сообщили о снижении и других «человеческих» показателей в стране. Например, уровень рождаемости в прошлом году был выше на почти восемьдесят четыре тысячи детей, по сравнению с показателем текущего года. В этом году на свет появилось девятьсот девяносто четыре тысячи и три сотни детей.

При этом специалисты отмечают снижение смертности от одной тысячи двухсот сорока семи тысяч человек до одной тысячи двухсот тринадцати тысяч.

Показатель смерти от естественных причин за девять месяцев этого года составила двести девятнадцать тысяч человек, что немного больше прошлогоднего показателя.

Кстати, эксперты заявили, что в текущем году замечен серьезный рост мигрантов в стране. На сегодня в России проживают более ста шестидесяти шести тысяч иностранных граждан. В две тысячи девятнадцатом году в стране наблюдается колоссальный, можно сказать рекордный, прирост мигрантов.

Екатерина Цой