«Нашел столб» - пьяный водитель оригинально припарковался во Владивостоке

Оригинальный способ парковки нашел один из водителей Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В одном из дворов Владивостока, на улице Сафонова, нетрезвый водитель вызвал живой интерес у жильцов окрестных домов.

Мужчина припарковался, наполовину загнав машину на бордюр и легонько въехав носом в столб.

На видео, которое разместили в социальных сетях, видно, что к машине подходит человек, походка и поведение которого намекают на довольно сильную стадию опьянения. Он подходит к авто, пытается его отрыть – но все эти попытки оказываются тщетными.

Чем закончилось это событие, и удалось ли горожанину вызволить свой автомобиль из странного парковочного места – пока не известно.

Александра Маслова