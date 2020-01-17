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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Нашел столб» - пьяный водитель оригинально припарковался во Владивостоке

парковка

Оригинальный способ парковки нашел один из водителей Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В одном из дворов Владивостока, на улице Сафонова, нетрезвый водитель вызвал живой интерес у жильцов окрестных домов.

Мужчина припарковался, наполовину загнав машину на бордюр и легонько въехав носом в столб.

На видео, которое разместили в социальных сетях, видно, что к машине подходит человек, походка и поведение которого намекают на довольно сильную стадию опьянения. Он подходит к авто, пытается его отрыть – но все эти попытки оказываются тщетными.

Чем закончилось это событие, и удалось ли горожанину вызволить свой автомобиль из странного парковочного места – пока не известно.

Александра Маслова

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