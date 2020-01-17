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«Нашел столб» - пьяный водитель оригинально припарковался во Владивостоке
Оригинальный способ парковки нашел один из водителей Владивостока, сообщает DEITA.RU.
В одном из дворов Владивостока, на улице Сафонова, нетрезвый водитель вызвал живой интерес у жильцов окрестных домов.
Мужчина припарковался, наполовину загнав машину на бордюр и легонько въехав носом в столб.
На видео, которое разместили в социальных сетях, видно, что к машине подходит человек, походка и поведение которого намекают на довольно сильную стадию опьянения. Он подходит к авто, пытается его отрыть – но все эти попытки оказываются тщетными.
Чем закончилось это событие, и удалось ли горожанину вызволить свой автомобиль из странного парковочного места – пока не известно.
Александра Маслова