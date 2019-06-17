17 Июнь 2019, 20:16
«Нашла коса на камень» - в Сети обсуждают жестокое ДТП
Источник изображения: пиксабей
Пользователи в Сети обсуждают жесткое ДТП. Информацию о столкновении передает ufa_news24, сообщает DEITA.RU. На трассе М-5, не участке, где мост через реку Юрюзань в Башкирии, произошло лобовое столкновение битумовоза и фуры, которые загорелись после ДТП.
Источник передает, что пожарные и другие спецслужбы уже прибыли на место и устраняют последствия происшествия.
«Нашла коса на камень», «Пусть все будут живы!»- пишут люди, следя за развитием событий.
Анастасия Туркова
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