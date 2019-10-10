Нашли крайних: мэр Владивостока показательно «казнит» дорожных подрядчиков

Гнев полпреда пошел по вертикали: мэрия Владивостока обрушилась с критикой на дорожных подрядчиков, а горожан призвала «проявить гражданскую позицию» и сообщать о нарушениях при ремонте дорог. Олег Гуменюк устроил показательную порку одного из подрядчиков, «забывшего» отремонтировать ливневку. Все по «схеме»: штрафы, сроки и гарантии, сообщает DEITA.RU.

Не прошло и недели после того, как полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отругал мэра Владивостока за качество автомобильных дорог, а мэрия дальневосточной столицы уже применяет санкции подрядчикам, а горожанам напоминает о том, что отремонтированные дороги вообще-то, «находятся на гарантии». А потому и проявлять активную гражданскую позицию должны не ответственные лица, считают в мэрии, а горожане, и в первую очередь автомобилисты. Последние из года в год тратят свои нервы и убивают авто на многострадальных дорогах столицы, но до недавнего времени все было без толку. Почему, разбиралось DEITA.RU, опубликовав стандартную схему заработка на ремонте дорог, распространенную в российских регионах. И вот, мэрия уже требует от подрядчиков строжайше соблюдать условия контрактов. Все, как говорится, по схеме: сроки, штрафы и гарантии.

Так, буквально накануне администрация Владивостока чуть ли не впервые опубликовала информацию о недобросовестном дорожном подрядчике, который не исполнил обязательств по контракту. Речь идёт об участке дороги по улице Кирова, в районе дома номер 16. Предприятие публично поругал Гуменюк, заодно пригрозив и остальным различными санкциями. Как заявили в мэрии, всё недоделанное (а это целый участок ливневой канализации, исправность которой не подлежит обсуждению в нашем климате) предприятие восстановит и приведёт в порядок за свой счёт.

«Дополнительные работы оплачивать не будем. Ваша вина в том, что вы вовремя не отремонтировали ливневку и уложили первый слой асфальта. Каждый подрядчик должен понимать свою ответственность в первую очередь перед жителями города. Всё, что сделано плохо, заставим переделывать, а также заплатить штраф, если работы не будут завершены в срок», - сказал мэр.

Дальше – больше: сегодня мэрия обратилась уже напрямую к жителям Владивостока: дескать, ремонт идёт, всё под контролем, только опытных и зорких глаз не хватает за всем уследить. Вот и сообщайте, мол, нам обо всех нарушениях; увидели, что годом ранее отремонтированная дорога «посыпалась», - мы учтём. Ранее DEITA.RU писало о том, что в том, что дороги нынче ремонтируют в основном по ночам, есть большой плюс для подрядчиков – этот тонкий процесс теперь скрыт от пристального взора журналистов и жителей, никто не бегает с линейками и не измеряет слои уложенного асфальта. И здесь же городская администрация вспомнила о том, что на большинство работ распространяются гарантии, и восстанавливать некачественные автомобильные дороги подрядчики будут только за свои кровные.

«Есть практика: мы заставляем подрядчиков устранять дефекты и восстанавливать те участки, которые находятся на гарантии. Они это делают за свой счёт. Просим горожан также активно участвовать в этом вопросе и сообщать нам о возникающих дефектах на отремонтированных дорогах», - добавил Олег Гуменюк.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, как подрядчики экономят на материалах, и, тем самым, зарабатывают на ремонте дорог, жертвуя качеством последних. Источники агентства также сообщали о хитростях, к которым прибегает типичный исполнитель дорожных работ; в частности предоставить под проверку образцово выполненный участок. В то время как остальная часть дорожного полотна сделана с явными нарушениями и обладает неподобающим составом. Такой дорожный «слоёный пирог», уверены собеседники агентства, точно не прошёл бы проверку в лаборатории.

Евгений Черемухин