Дом стоимостью в 400 миллионов рублей разделил пользователей «Твиттера» на два лагеря: сообщает DEITA.RU.



В конце рабочей недели стало известно о том, что глава КВН Александр Масляков купил себе особняк на Рублевке стоимостью в почти полмиллиарда рублей. Эту новость стали активно обсуждать в соцсетях.

Одни пользователи уверены, что ничего страшного в таких тратах известного юмориста на недвижимость нет.

«Он всю жизнь положил на этот проект. Многим молодым дал шанс в жизни. Думаю, он как раз заслуживает», – уверен пользователь «Твиттера».

«Не нашутил, а подарили. Нечего мне тут», – написал один пользователь.

«Не знаю насколько он весёлый, но находчивый уж точно!», – пошутил другой.

«У нас тут один на президентское кресло нашутил, а тут дом всего лишь!», – написал один из пользователей.

Другой комментатор уверен, что такая трата на недвижимость несправедлива. Мужчина рассказал, что в советское время отношение к участникам было скотское, а участие в КВН стоило целую зарплату.

Елена Миронова