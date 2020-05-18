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17 Февраль 2020, 14:13

Насколько баснословно дорогими станут «безопасные» перелеты, сказал министр

самолет

Соблюдение всех мер уничтожит отрасль

Возможность полного соблюдения при пассажирских перелетах всех предписанных медиками мер безопасности оценил глава российского Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ИА DEITA.RU.

Чиновник напомнил, что рентабельность авиаперевозок возможна только в случае, если салоны самолетов загружены на 72-75%. Если же пассажиров, согласно рекомендациям экспертов, рассаживать через одно пустое кресло, авиакомпании будут вынуждены поднять стоимость даже самых дешевых билетов ориентировочно до 70 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Отдельно министр оценил возможность полностью безопасных перелетов.

«Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет», – констатировал Евгений Дитрих.

По словам главы профильного ведомства, в других странах, изначально планировавших ввести максимальные меры по обеспечению противовирусной безопасности, уже смягчили свои намерения.

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