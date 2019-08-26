Минпромторг беспокоится о том, что второй пакет санкций США в адрес РФ может оказать влияние на состояние заводов по производству авто, сообщает DEITA.RU.



Накануне очередного ужесточения санкций против России от США Минпромторг обратился к автоконцернам, расположенным на территории России. В ведомстве попросили оценить, как на производство повлияет второй пакет санкций.

В Минпромторге предположили, что запрет экспорта товаров из США может сказаться на производстве автомобилей: например, будут перебои с поставкой запчастей.

В автоконцернах уверены, что для производства никакой угрозы от санкций не исходит, пишут «Ведомости».

Елена Миронова