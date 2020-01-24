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Насколько выгодно быть инженером-сметчиком во Владивостоке

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В среднем такой специалист, как инженер-сметчик получает во Владивостоке 77 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал Superjob,  в столице России на аналогичной позиции можно получать еще более привлекательную зарплату – порядка 90 тысяч в месяц. Чуть скромнее зарабатывают коллеги из Петербурга – около 83 тысяч.

В Хабаровске доходы сметчиков чуть меньше – около 74 тысяч рублей. В столице Забайкалья, Чите – и того умереннее – 65 тысяч.

Напомним, что недавно DEITA.RU. приводила статистику заработной платы электрогазосварщика во Владивостоке. Известно, что на такой работе можно получать около 50 тысяч рублей.

Кроме того, около 60 тысяч составляет доход промышленного альпиниста, работающего в дальневосточной столице. При этом питерские зарплаты не намного выгоднее – всего на 4 тысячи больше. В Москве такой работник получает около 70 тысяч.

Кстати, не так давно публиковалась статистика, согласно которой самые выгодные специальности в Приморье – связанные с морем. На таких работах можно получать около 200 тысяч в месяц или даже больше.

Александра Маслова

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