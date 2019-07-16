Верховный Суд разъяснил, в каких случаях квартира и прочее имущество переходит не прямым родственникам, а чужой женщине, сообщает DEITA.RU.



Верховный Суд России рассмотрел необычное дело о наследовании имущества. В суд подала гражданская жена умершего мужчины, которая требовала передать часть имущества ей, а не родственникам. Как пишет «Российская газета», в законодательстве нет такого термина, как «гражданский муж/жена», так что по закону они не имеют права претендовать на наследство.

Однако лазейка все же есть: для этого необходимо, чтобы суд признал сожителя иждивенцем умершего. Надо доказать, что сожитель полностью финансово обеспечивал своего сожителя. Если эти факты найдут подтверждение, то часть наследства действительно уйдет не законному мужу или жене, а сожителю.

Елена Миронова