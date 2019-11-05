«Насобирают кучу машин» - ГИБДД охотится на людей и не пускает их в город

Жители Уссурийска публикуют жалобы о том, что на перекрестке двух важных городских дорог почти круглые сутки стоят посты ГАИ и задерживают авто, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается в одном из постов блогера Марка Чернослива, на перекрестке Владивостокского шоссе и улицы Хенина в Уссурийске сотрудники инспекции проверяют документы, останавливая машины совершенно рандомным образом.

«Мало того, что они сами стоят в неположенном месте, так еще и машины останавливают так, что выехать с Хенина очень проблематично. Создаётся аварийная ситуация. На замечания сотрудники не реагируют. ПДД не знают», - рассказывает уссуриец, приводя в пример диалог со стражем дорог про неправильную парковку.

Комментаторы поддержали автора поста.

«Правила соблюдаются, когда им штраф водителю надо выписать, а в своём глазу бревна не замечают!», «Так они постоянно насобирают кучу машин на этом перекрёстке и с Хенина обьезжаешь эту кучу не по своей полосе, а по встречной», - поддерживает автора другой подписчик.

В целом, большинство жителей Уссурийска отмечает, что проезд с улицы Хенина действительно всегда затруднен из-за стоящих там машин, которые проверяют инспекторы.

Александра Маслова