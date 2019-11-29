Настоящая чума: российско-китайскую границу укрепили

Граждан Китая проверяют тщательнее, а россиян просят быть внимательнее, сообщает DEITA.RU.



Роспотребнадзор отчитался о том, что принимает дополнительные меры к контролю над прибывшими в РФ гражданами из КНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Повышенное внимание ко всем таможенным пунктам пропуска на Дальнем Востоке не случайно: в Китае уже четыре человека заразились легочной чумой. Китайские врачи делают все возможное, чтобы инфекция не распространялась. Но Роспотребнадзор все же не рекомендует россиянам посещать эту страну.

Елена Миронова