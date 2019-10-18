Настоящая ловушка: главная столичная улица встала «колом»

В пятницу, 18 октября, главный проспект Владивостока встал в многокилометровой пробке, сообщает DEITA.RU.



Дорожные работы, которые проводятся в дальневосточной столице ускоренными темпами, буквально остановили движение на проспекте 100 лет Владивостоку.

Традиционно стоят Русская и Нижнепортовая, Светланская и Верхнепортовая, Посьетская и Тигровая, 1-я Морская и Алеутская, а также многие другие. Примечательно, что Золотой мост на этот раз стоит не в сторону центра города, а в обратном направлении. Все это можно наблюдать в сервисе Яндекс. Карты.

В 2ГИС, где многие столичные автомобилисты смотрят, как лучше проехать, водители отмечают, что «вежливость на наших дорогах не самая худшая в стране». Тут же люди пишут, что 100 лет Владивостоку превратилась в «настоящую ловушку».

Екатерина Брязгунова



