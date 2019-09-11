Настоящее чудо сотворили врачи областной больницы Сахалинской области

Им удалось вернуть к жизни пациента, у которого на 25 минут остановилось сердце, сообщает DEITA.RU.

Подобный случай - большая редкость. Почти полчаса врачи боролись за жизнь пациента. Медики не растерялись и провели не только общие реанимационные действия, но использовали новое оборудование, благодаря которому смогли провести автоматический непрерывный массаж сердца.

Этот уникальный аппарат позволяет проводить непрерывный массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию даже в движении: например, в карете скорой помощи или вертолете. А подключить пострадавшего к аппарату дело нескольких секунд.

Стоит отметить, что этот аппарат не единственное медицинское оборудование, которое появилось на острове. В региональном сосудистом центре появились УЗИ-сканнеры экспертного класса. А в скором времени установят и уникальное оснащение для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.

Этой осенью также привезут такое важное медицинское оборудование, как аппарат для абляции сердечной мышцы.

Ситуация со здравоохранением в этом году на острове значительно улучшилась. Благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко на переоснащение островных медучреждений в этом году выделили 2,7 миллиарда рублей.

На данный момент уже купили 225 единиц новейшей техники. А также 20 медучреждений ждет капитальный ремонт, для этого из бюджета уже выделили 1,2 млрд рублей.

Но зачастую этих мер недостаточно, ведь медицинские сотрудники не хотят работать за низкие зарплаты. Именно поэтому Лимаренко большое значение уделил этому вопросу и уже в 2019-м зарплаты врачей и среднего медперсонала увеличились.

А также, в два раза увеличился целевой набор местных студентов в медицинские вузы. А чтобы привлечь специалистов в регионе выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей, сумма зависит от местоположения больницы, в которую медицинский работник устроился. Но это не все привлекательные условия для молодых специалистов – им компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду жилья. А уже в ближайшие 5 лет на островах появится 65 новых объектов здравоохранения.

Екатерина Кононенко