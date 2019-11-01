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«Наступают холода» - прогноз на праздники не радует

море, осень, Приморье.jpg

На длинных ноябрьских выходных ожидается существенное похолодание. В отдельных района Приморья могут быть значительные «минусы», сообщает DEITA.RU.

По данным портала «Примпогода», в целом на выходных не будет снега и дождей, а так же особенно сильного ветра. Однако, приморцы почувствуют значительное похолодание воздуха. Ночью температура опуститься до -7 градусов по Цельсию, в отдельных районах может достигать значений до -10 градусов.

В воскресенье с Сибри может прийти антициклон, принеся с собой незначительное, но похолодание. Температура опустится на 2-5 градусов по сравнению с субботними показателями.

«Следующей ночью морозы усилятся. А днем 4 ноября атмосферный фронт постепенно начнет ослабевать, и воздух потеплеет», - добавляют синоптики.

В краевом центре ждут малооблачную и сухую погоду. В ночь на субботу будет 1-4 градуса тепла, днем – 9-12 градусов. В воскресенье поднимется сильный северо-западный ветер, начнет холодать, и довольно серьезно – на 5-6 градусов. В сам праздничный день резкий ветер ослабнет, и станет немного теплее.

Стоит отметить, что синоптики давно говорили о том, что в начале ноября будет наблюдаться хотя и постепенное, но похолодания, которое в итоге выльется в по-настоящему зимние температуры.

Александра Маслова

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