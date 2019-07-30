Острова открытий и впечатлений. Все, что является визитными карточками и точками притяжения других регионов или даже стран, собрано в «жемчужине» Дальнего Востока – Сахалинской области. Это красоты первозданной природы, азиатский колорит дальневосточной кухни, симпатичные и доброжелательные жители.

Сахалин и Курилы, как сокровищница с чудесами природы, в которой собраны океан и моря, голубые озера и белые скалы, черные и красные пески, живописные заливы, вулканы, водопады, горячие источники и кипящие реки, минеральные грязи, фумаролы. Шарм региону придает микс культур, который здесь исторически сложился. Подробнее – в интервью DEITA.RU с руководителем Агентства по туризму Сахалинской области Натальей Пахолковой.





— Наталья Михайловна, так и в чем «изюм» российских островов?

— Островам нет необходимости оправдывать свою уникальность. Когда мы говорим про островной регион, мы имеем ввиду «фьюжн культур». Исторически сложилось, что на нашей земле есть кроме русской – японская и корейская культуры. Все вместе они сплелись. Это отражается в нашей сахалинской кухне, гостеприимстве и даже внешнем облике города. Побывав однажды, нельзя остаться равнодушным к Сахалинской области.

Ежегодно регион посещают более 300 тыс. туристов, несмотря на то, что добраться до островов можно только по воздуху и по воде. Это любители от приключенческого до гастрономического туризма. К слову, правительство Сахалинской области работает над повышением транспортной доступности. Весной приняли решение о субсидировании перелетов как внутри региона, так и между субъектами Дальнего Востока.

Например, из Южно-Сахалинска добраться до Петропавловска-Камчатского теперь стоит 5 640 рублей, а до Комсомольска-на-Амуре – 3 710 руб. Прилететь на Курильские острова из Южно-Сахалинска можно за 6 тысяч рублей, ранее полная стоимость перелета составляла порядка 18 тысяч рублей в одну сторону. Кроме того, между островами Кунашир, Итуруп и Шикотан в дополнение к морскому сообщению запущены вертолетные рейсы.





—А кто – ваши туристы, из каких они в основном регионов и стран?

— Из иностранных путешественников, конечно, преобладают туристы из АТР – жители Японии и Южной Кореи. Из российских - наши дальневосточники. Конечно, есть и путешественники из стран Европы, наших других российских городов. Несомненно, в зимний период основной точкой притяжения в наш регион является горнолыжный курорт «Горный воздух», лучшая зона трассового катания на всем Дальнем Востоке. В летний сезон туристы спешат за впечатлениями и приключениями от экстрима до вкуса.





— Чтобы увидеть все красоты региона, туристу нужно где-то жить. Как обстоят дела с номерным фондом Сахалинской области?

— Сегодня можно говорить о качественном развитии гостиничной инфраструктуры на Сахалине. Всего в регионе 115 коллективных средств размещения. Уже классифицировано почти 50 гостиниц, каждой из которых присвоена своя категория. Открываются и хостелы. Работа в этой сфере продолжается.

Конечно, большинство гостиниц сосредоточены в островной столице, есть потребность в строительстве комфортных баз отдыха в районах области. Поэтому для предпринимателей созданы различные меры государственной поддержки, которые будут стимулировать строительство новых объектов в регионе.





— Существует ли выбор туристических операторов в Сахалинской области?

— Туристические операторы региона являются нашими главными экспертами. Сегодня на местном туристическом рынке работают всего 18 туроператоров по внутреннему и въездному туризму из 120 компаний, осуществляющих услуги в сфере туризма. Именно туроператоры активно дают нам обратную связь от наших туристов – и именно это позволяет некоторые вопросы решать оперативно.





— Как вы оцениваете уровень развития индустрии островного гостеприимства?

— Совместно с туристическим бизнесом весной этого года нами проведена комплексная оценка отрасли, проанализированы сильные и слабые стороны, определены перспективы и приоритеты в развитии. Конечно, одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма, профессиональным туристическим сообществом была озвучена транспортная доступность островов, и сегодня в решении проблемы областным правительством ведется активная работа.

Благодаря комплексному анализу вся Сахалинская область в итоге разделена на восемь туристических зон, уровень развития которых очень сильно отличается друг от друга. Наша масштабная задача – сделать каждую зону привлекательной для туристов с учетом ее природного потенциала и с акцентом на создание возможностей для инвесторов. Все это нашло отражение в Концепции развития туризма Сахалинской области.





Туризм – это одно из тех перспективных направлений, которое в короткие сроки сможет сделать наш островной регион одним из самых развитых. Это та отрасль, которая быстро дает уникальный мультипликативный эффект и влияет на целый ряд других отраслей.

Конечно, чтобы обеспечить высокий уровень индустрии гостеприимства, нужно стать гостеприимным регионом, в первую очередь комфортным для проживания самих сахалинцев и курильчан. Наше правительство сегодня делает многое, чтобы создать лучшие условия для жизни и занятости населения, чтобы люди оставались на своей земле, растили детей и никуда не хотели уезжать, и, конечно, радушно встречали гостей.





Областное правительство привлекает инвесторов в регион и создает благоприятный климат для бизнеса, в том числе и за счет инструментов и льготных режимов ТОР «Горный воздух», «Курилы» и Свободный порт Владивосток, действующих в макрорегионе. Все это стимулирует инвесторов на строительство новых гостиниц и баз отдыха, ресторанов, развлекательных центров и другой инфраструктуры.

Наша амбициозная цель – синхронизировать действия всех участников отрасли и получить полноценный эффект от индустрии гостеприимства с мультипликацией на целый ряд отраслей к 2025 году. Мы уверены, что наш регион станет одним из самых популярных как у россиян, так и иностранцев. Сегодня значимость туристической отрасли в экономике региона – высока.





В этом летнем сезоне Сахалинская область впервые принимает 12 тестовых групп из Японии от разных японских туроператоров. Каждая группа путешествует по своей уникальной программе. Сахалин японцам интересен культурой, природными достопримечательностями, а также вкусной едой и морепродуктами. В конце каждого визита тестовой группы мы получаем обратную связь – чего не хватало в поездке нашим гостям, что было некомфортным, что стоит улучшить нам. Ведь японцы в основном путешествуют группами и предпочитают очень комфортные условия.





Туристам из Азии, несомненно, интересно наше историко-культурное наследие. В этом году зимой у нас в гостях было корейское национальное телевидение KBC. Снимали различные островные достопримечательности, развлечения, музеи, и, конечно, островную кухню для корейской аудитории. Но, в отличие от японского туриста, корейский – самостоятелен. И мы понимаем, что нам предстоит еще очень многое сделать в регионе, чтобы нашим гостям, как самостоятельным туристам, так и в составе организованных групп, было комфортно.





Сегодня в Сахалинской области более 84 различных туристических маршрутов, из них 15 – наиболее популярные. Многие из них требуют внимания и благоустройства. Впервые в этом году в нашем регионе 12 муниципальным образованиям предусмотрены средства на благоустройство туристических мест показа. В числе моих любимых маршрутов – это экологическая тропа «Сахалинская Лягушка», который был благоустроен в регионе одним из первых.

Кроме того, сегодня для гостей региона в Южно-Сахалинске создан туристический информационный центр, где можно получить любую консультацию по туристическим местам, достопримечательностям, маршрутам.





Сахалин и Курилы – уникальные территории. Каждый старается в одно и то же место дважды не ездить, но здесь каждый может найти для себя что-то новое.

Текст: Юлия Апрельская

Фото: Екатерина Че и Иван Каширин