Грустные мысли посетили депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую после пленарного заседания российского парламента, сообщает DEITA.RU.
На заседании Государственной Думы был представлен отчет Счетной палаты о работе за 2018 год. Руководитель ведомства Алексей Кудрин назвал шокирующие цифры. Объем нарушений при использовании и поступлении бюджетных средств составил 772,7 миллиардов рублей. При этом вернули аудиторы Счетной палаты в бюджет России и Союзного государства 7,6 миллиардов рублей. Сумма наложенных штрафов составила 85 миллионов рублей.
Наталья Поклонская после
заседания, послушав выступающих, вспомнила про стихотворение выпускника одной
из крымских школ. В нем 16-летний парень продемонстрировал отношение молодого
поколения, которое тонко чувствует любой подвох и фальшь, прикрытую красивыми
словами и цифрами:
«Раз Есенин восхвалял свою Родину,
Саня Пушкин хвалил Петра,
Юный Лермонтов хвалил смолоду,
Ну а я напишу, до чего докатилась она.
В упадке искусство, культура,
Коррупцией обвеяно всё.
Зато у Бога структура,
Образование, правда, во тьме.
Черновик возьмёт, ту взятку,
Словно батюшка, отмолит грехи.
Нас скосят, как заросшую грядку,
Открой глаза и себе не лги!
Над нами ходит мануфактура:
Им не нужно видеть ту страсть,
Им плевать на народ и культуру,
Им нужна лишь казна и власть!»
Ранее Наталья Поклонская была председателя комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Она стала единственным единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста вопреки решению фракции «Единая Россия». Вскоре после этого комиссия была упразднена, а Поклонская лишилась должности ее председателя.
Дмитрий Санников