Грустные мысли посетили депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую после пленарного заседания российского парламента, сообщает DEITA.RU.

На заседании Государственной Думы был представлен отчет Счетной палаты о работе за 2018 год. Руководитель ведомства Алексей Кудрин назвал шокирующие цифры. Объем нарушений при использовании и поступлении бюджетных средств составил 772,7 миллиардов рублей. При этом вернули аудиторы Счетной палаты в бюджет России и Союзного государства 7,6 миллиардов рублей. Сумма наложенных штрафов составила 85 миллионов рублей.

Наталья Поклонская после заседания, послушав выступающих, вспомнила про стихотворение выпускника одной из крымских школ. В нем 16-летний парень продемонстрировал отношение молодого поколения, которое тонко чувствует любой подвох и фальшь, прикрытую красивыми словами и цифрами:



«Раз Есенин восхвалял свою Родину,

Саня Пушкин хвалил Петра,

Юный Лермонтов хвалил смолоду,

Ну а я напишу, до чего докатилась она.



В упадке искусство, культура,

Коррупцией обвеяно всё.

Зато у Бога структура,

Образование, правда, во тьме.



Черновик возьмёт, ту взятку,

Словно батюшка, отмолит грехи.

Нас скосят, как заросшую грядку,

Открой глаза и себе не лги!



Над нами ходит мануфактура:

Им не нужно видеть ту страсть,

Им плевать на народ и культуру,

Им нужна лишь казна и власть!»

Ранее Наталья Поклонская была председателя комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Она стала единственным единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста вопреки решению фракции «Единая Россия». Вскоре после этого комиссия была упразднена, а Поклонская лишилась должности ее председателя.

Дмитрий Санников