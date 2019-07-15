Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сообществом «царебожников», сообщает DEITA.RU по материалам ТГ-канала URA.RU.

Как сообщил источник ТГ-каналу, Наталья Поклонская разорвала отношения с сообществом царебожников после того, как вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева. Движение «царебожников» исповедует учение о царе-искупителе. В его основе лежит убеждение в священной роли убитого Николая II.

По сведениям источника, Наталья Владимировна уже не поддерживает отношения с идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Как отмечается, Поклонская не сообщила Сергию о свадьбе и не пригласила на церемонию.

Действительно, после замужества речи и действия Натальи Поклонской значительно изменились. Теперь депутат Государственной Думы активно встречается с жителями Крыма и реальными делами помогает решать проблемы избирателей. Эксперты полагают, что поведенческие изменения Поклонской связаны с тем, что заинтересованные лица были бы не против видеть Наталью Владимировну на должности гораздо большей, чем депутат Государственной Думы.

Дмитрий Санников