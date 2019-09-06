Аккаунт депутата Государственной Думы Натальи Поклонской в социальной сети Facebook заблокирован, сообщает DEITA.RU.

Как написала сама Поклонская в Telegram, социальная сеть Facebook удалила пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко и заблокировала аккаунт на 30 дней.

«С таким политически заангажированным подходом и «странной» цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жёсткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества - «никаких правил».



Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook», - возмущена Поклонская.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что в западных социальных сетях происходят странные вещи, вплоть до возникновения фейковых аккаунтов посольств России, и вопрос блокирования фейков аккаунтов решается неделями и месяцами, а верификации аккаунтов настоящих - годами.

Дмитрий Санников