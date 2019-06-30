Лидером по числу иностранных туристов, посетивших Турцию в первые пять месяцев 2019 года, стали россияне, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Anadolu.

По данным агентства, с января по май 2019 года в Турцию въехало более 1,6 миллиона граждан России, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Второе и третье место по количеству туристов в Турции заняли Германия – более 1,2 миллиона гостей и Болгария – 983 тысячи отдыхающих.

Всего за пять месяцев 2019 года, по данным министерства туризма Турции, страну посетило свыше 12 миллионов иностранных туристов, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.

Рост туристического потока россиян в Турцию отметил и Владимир Путин. По словам Президента, В прошлом году Турцию посетило около 6 миллионов туристов - рекордный показатель. «Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 млрд долларов», - прокомментировал Путин во время встречи с турецким коллегой Эрдоганом.

Дмитрий Санников