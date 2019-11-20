НАТО предъявило территориальные требования к России

Власти Эстонии заявили о своих правах на часть российских территорий. Глава МИД республики Урмас Рейнсалу отметил, что даже перспективы официального заключения с Россией пограничного договора не заставят страну отказаться от попыток «возвращения» земель, «принадлежащих» Эстонии по Тартускому мирному договору. Об этом сообщает DEITA.RU.

К слову, мирный договор, на который ссылается МИД Эстонии, был заключен в 1920 году. Тогда РСФСР признала независимость Республики и «отписала» ей часть Псковской и Ленинградской областей. Но через двадцать лет этот документ, как и многие другие международные договоры, утратил законную силу в связи с тем, что Эстония вошла в состав СССР. Представитель российского МИДа Мария Захарова неоднократно напоминала об этом эстонцам, но последние упорно придерживаются позиции, что в их стране указанный договор все еще действует, а потому продолжают требовать «возвращения» российских территорий.

Отмечается, что территориальные претензии к России высказывают так называемые представители «националистически настроенного электората». Другая половина действующей власти Республики ратуют за придание юридической силы международному договору о границах, установленных между Россией и Эстонией до сегодняшнего дня.

«Тартуский договор признается действующим по сей день т.к. с ним связаны понятия незаконной аннексии Эстонии и восстановления суверенитета страны, а не создания нового государства», - высказывается Рейнсалу, поясняя почему пограничный договор с Россией на нынешних условиях заключен не будет никогда.

Такую же позицию высказал член республиканского парламента Хенн Пыллуаас. Он заявил, что Москва насильственно присоединила к себе «территории Эстонии», отошедшие стране по Тартускому договору, в одностороннем порядке.

«Москва должна вернуть части Псковской и Ленинградской областей и восстановить исторически верные межгосударственные границы, признанные всеми другими государствами», - отметил Пыллуаас.

В ответ на это высказался депутат Госдумы Антон Морозов. По мнению члена «международного» парламентского комитета, Россия никогда не аннексировала «территории» Эстонии. Мороз высказал надежду, что однажды эстонцы выберут позицию «конструктивного построения взаимоотношений с Россией».

Екатерина Цой

Фото РИА Новости

