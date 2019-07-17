Расположение ядерных боеголовок в Европе стало достоянием широкой общественности, сообщает DEITA.RU.

Бельгийское издание De Morgen опубликовало доклад военачальников НАТО, в котором содержится информация о местах размещения ядерного оружия США.

Как пишет "Газета.ру", это оплошность военного командования альянса произошла случайно. Об этом свидетельствует то, что изначально данный отчёт был выложен на сайте газеты, но через несколько дней был оттуда удалён.

Так или иначе, но за время, пока он находился в открытом доступе, из документа стало ясно, что США размещают в Европе около 150 единиц ядерных боеголовок. Они хранятся на шести американских и европейских базах в Бельгии, Германии, Италии, Голландии и Турции.

Отмечается, что ряд политических сил Бельгии критикуют действующие власти за отказ признавать хранение ядерного оружия США.

Дмитрий Шевченко