Россиянам помогут покупать более качественную молочку, сообщает DEITA.RU.

С 1 июля в магазинам страны начнут появляться отдельные витражи и полки для натуральной молочной продукции.

Таким образом, покупатели должны легко отличать более качественные продукты от тех, где содержится много добавок. В торговых залах она теперь будет располагаться отдельно.

Кроме этого, такая продукция должна быть обозначена табличкой о том, что молочные продукты изготовлены без применения заменителей.

Продукты, где присутствуют заменили теперь нельзя называть молочными продуктами.

Дмитрий Шевченко