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Россиянам помогут покупать более качественную молочку, сообщает DEITA.RU.
С 1 июля в магазинам страны начнут появляться отдельные витражи и полки для натуральной молочной продукции.
Таким образом, покупатели должны легко отличать более качественные продукты от тех, где содержится много добавок. В торговых залах она теперь будет располагаться отдельно.
Кроме этого, такая продукция должна быть обозначена табличкой о том, что молочные продукты изготовлены без применения заменителей.
Продукты, где присутствуют заменили теперь нельзя называть молочными продуктами.
Дмитрий Шевченко
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