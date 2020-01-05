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Натуральные продукты будут маркировать по-новому
С первого января вступил в силу закон «Об органической продукции», сообщает DEITA.RU. В рамках закона продукция растениеводства и животноводства будет отмечена специальным символом.
Российские эксперты будут тщательно отбирать продукцию, которая сможет попасть под категорию «органика», как отмечает «Российская газета». Исследования будут проходить в лабораториях. Данный процесс достаточно трудоёмкий и длительный, поэтому продукция, отмеченная специальным знаком появится только спустя два года.
Однако, уже известно, что в конце 2019 года несколько компаний прошли аккредитацию.
До сей поры маркетологи активно пользовались разного рода ухищрениями, когда писали на этикетках «био», «эко» и иные подобного рода. Специалисты отмечают, что часто за подобными словами нет документального подтверждения надписи, а используется она только в целях привлечения клиентов.
Софья Корф