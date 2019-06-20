Навести порядок в ПДД призвал первый замминистра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Если уж сами стажи порядка путаются в параграфах и подпунктах – значит, время пришло.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков добавил, что совершенных законов и не существует, но когда правки и нюансы его дополнительно запутывают – это недопустимо. Тем более, что в ПДД переплетаются международное право, федеральные нормы и региональные.

Чтобы избежать путаницы, нужно пересмотреть правила и штрафы. По мнению Цветкова, было бы неплохо начинать не сразу со штрафа, а с предупреждения. И лишь потом заставить платить, отдавая сумму, существенную для данного человека – чтобы он так больше не делал.

Анастасия Туркова