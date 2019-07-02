Невнимательные водители, слепо следовавшие за картами Google, угодили в грязь в штате Колорадо (США), сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик Autotestdrivers в Twitter.

Как рассказали автомобилисты, навигатор предложил им альтернативный путь до аэропорта, и они согласились, потому что успеть к вылету по обычной трассе было невозможно из-за пробки.

Однако попытка объезда не спасла ситуацию. Сотня автомобилистов оказалась в ловушке. Из-за проливных дождей грунтовую дорогу размыло, и она превратилась в месиво.

Стоит отметить, что российские автомобилисты также жалуются на навигаторы, которые могут завести не туда или предложить повернуть на встречку по односторонней дороге.

Екатерина Брязгунова