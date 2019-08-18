В воскресенье, 18 августа ожидается выход из берегов рек в Ханкайском и Хорольском районах, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как предупреждают приморские синоптики, в связи с интенсивным развитием дождевого паводка, сегодня, 18 августа, ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реках Комиссаровка (Ханкайский район), Мельгуновка (Хорольский район) с затоплением больших площадей сельхозугодий, участков дорог, подтоплением села Ильинка, угроза низководным мостам.

Вечером 17 августа при прохождении максимальных уровней паводка, на реке Раздольная у села Новогеоргиевка (Октябрьский район, приграничная территория) был достигнут исторический максимум уровня воды – 999 см. Прежний максимум отмечался в 2018 году и составил 850 см.

Напомним, из-за прохождения тайфуна «Кроса» в Приморском крае четвертые сутки идут дожди, во многих реках поднялась вода, в результате чего затоплены придомовые территории, перемыты дороги. Некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли.

Дмитрий Санников