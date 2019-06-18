Торговые точки могут вернуться к практике предпродажной ионизированной обработки сельскохозяйственной продукции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Член Совета Федерации ФС РФ от Приморского края Людмила Талабаева выступила одним из инициаторов идеи применения системы ионизирующего излучения для обработки овощей и фруктов.

По словам сенатора, внедрение этой технологии может повысить качество и безопасность продукции, а также снизить потери при хранении.

Ионизация применяется в мире с 40-х годов прошлого века и активно использовалась в СССР. Практика советского периода показала безопасность употребления в пищу без вреда для здоровья человека различных видов продуктов питания, прошедших такую обработку.

Ранее сообщалось, что россиянам порекомендовали использовать многоразовую посуду в общественных заведениях.

Дмитрий Шевченко