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Наживаются на страхе: приморские аптеки взвинтили цены на маски от коронавируса
Медицинские маски в Приморье дорожают на глазах, сообщает DEITA.RU.
Случаи, когда потенциально защищающие от заражения смертельно опасным коронавирусом средства взлетают в цене, описаны в приморских соцсетях применительно к различным аптекам, как сетевым, так и «у дома». Ситуацию с медицинскими масками на личной странице Facebook описывает руководитель онлайн-портала о Китае Константин Ягодин.
Сперва ему не удалось приобрести маски, так как в удобной аптеке все оказались выкуплены китайцами. Вечером возникла необходимость все же завершить покупку, еще и с набором лекарств. Но оказалось, что набор масок резко подорожал.
«Я не могу скрыть свое возмущение стоимостью набора масок и задаю вопрос продавцам, есть ли у руководства их сети совесть, на что продавцы, виновато пряча глаза, говорят, что еще сегодня до обеда этот же набор стоил у них в аптеке 30 рублей, а после обеда им поменяли цену на 45», – негодует приморец.
Сегодня «Известия» сообщили, что за неделю средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30%, объем продаж поднялся на аналогичную величину.
Елена Кот