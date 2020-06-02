Назначена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, на котором была определена дата проведения общероссийского голосования - 1 июля 2020 года.

"Поддерживаю решение Президента России о назначении даты голосования по поправкам в Основной закон", - прокомментировал на своих страницах в социальных сетях член рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Спикер Заксобрания Приморья подчеркнул, что многие поправки уже фактически реализуются в жизни нашего общества и государства в связи с проводящейся работой по противодействию распространения коронавирусной инфекции, что подчеркивает актуальность и необходимость конституционного закрепления в первую очередь правовых норм, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, создание единых основ системы здравоохранения.

"Это касается и вопросов обеспечения в условиях пандемии социальных гарантий, адресной социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе семей с детьми, а также предпринимателей и человека труда. Считаю при этом очень важным требование Владимира Путина обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность во время голосования. И разработанные в этой связи ЦИК совместно с Роспотребнадзором меры также свидетельствуют об актуальности поправки, направленной на сохранение и укрепление общественного здоровья", - отметил Александр Ролик.