Назначение Волочковой губернатором прокомментировали

Ранее в Сети появилась информация о том, что балерина продает свой особняк – это связали с переездом, сообщает DEITA.RU.



Пользователи соцсетей и звезды российского шоу-бизнеса обсуждают слухи о скором назначении Анастасии Волочковой на пост губернатора. Сообщается, что источники узнали о скорых планах поставить балерину главой Орловской области.

Как пишет РИА «ФАН», коллеги Волочковой оценили идею. Так, Татьяна Буланова напомнила, что и Шварценеггер в свое время был губернатором. «Никто не умер», – сказала артистка.

Певица Жасмин также не увидела проблем в назначении – на новом посту Волочкова может обеспечить регион балетными школами и банями.

Однако власти Орловской области не обнадежили фанатов Волочковой. Там сказали, что не ждут звезду на важный пост – действующий губернатор никуда не собирается.

Елена Миронова