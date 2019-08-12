Антимонопольщики остудили пыл финансовой организации, сообщает DEITA.RU.



ФАС города Орёл готовится выписать штраф одному из местных банков за нарушение закона о рекламе. Как удалось установить специалистам, менеджер по работе с клиентами слишком назойливо рекомендовал услуги банка.

С просьбой пресечь его деятельность к антимонопольщикам обратился житель города, которому названивал представитель банка с настоятельным предложением по оформлению кредитной карты, которую сам менеджер называл "картой рассрочки".

Доказательством его неправомерных действий стала аудиозапись, сделанная потерпевшим мужчиной. Теперь банку за безрассудные действия его сотрудника грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

Дмитрий Шевченко