ПАО «Сбербанк» оштрафовано за ненадлежащую рекламу в Омской области, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

Как рассказали в ведомстве, главной кредитной организации России придется заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что в апреле Сбербанк нарушил закон о рекламе, а именно: абонентам приходили СМС-сообщения от банка без их согласия на это.

Стоит отметить, что в 2015 и 2018 годах Сбербанк уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. В 2015-м организация заплатила 370 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова