От 70 до 80 миллиардов рублей необходимо будет потратить на выплаты на детей возрастом от полутора до трех лет, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Высокопоставленный чиновник отметил, что все эти средства будут направлены на помощь тем семьям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке. Пособие на ребенка смогут получить те семьи, где доход на каждого члена ниже двукратного размера прожиточного минимума.

Так, если говорить о семье из трех человек, которая проживает в дальневосточной столице, то доход семьи не должен превышать 75,6 тысячи рублей, а если в семье четверо человек, то сумма дохода не должна превышать 100 тысяч рублей.

Топилин отметил, что решение о пособиях принято окончательно, осталось его только закрепить на законодательном уровне.

Ранее прошла информация о том, что пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено до 10 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова