Стало известно, на что снизились цены в магазинах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Союз сахаропроизводителей России заявил об удешевлении сахара на 27,5% в сравнении с ноябрём 2018 года. Таким образом, если в прошлом году килограмм сахара стоил в среднем 37 рублей, а в июне 2019 — уже 26,9 рублей.

Эксперты ждут некоторого повышения цен, ведь в конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, а производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, поэтому оптовые цены должны идти вверх.

При этом, цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние пять лет. Минсельхоз также подтверждает эти данные.

Розничные цены на сахар снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые. По данным Росстата, с января килограмм сахарного песка в магазинах подешевел на 3,79 рублей — в июне он стоил в среднем 43,19 рублей.

Стоимость сахара в рознице зависит от колебаний в опте, но магазины могут держать цены. Эксперты назвали факторами снижения цен на сахар хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и хорошие ожидания нового урожая.

Дмитрий Шевченко