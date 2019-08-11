В опасности пенсионеры-дачники и те, кто позволил себе путешествие, сообщает DEITA.RU.



Ряд реформ в области пенсий в России привел к тому, что теперь ежемесячно пенсия приходит каждому старику на банковскую карту. Это удобно, прежде всего, почтальонам: не надо тратить ресурсы, чтобы ходить к каждому пенсионеру в гости.

Но многие пенсионеры изначально были недовольны новыми правилами. Как оказалось, не зря.

Если вы на несколько месяцев уезжаете из города на дачу или в любое другое место, а карта при этом остается дома, то по возвращению вы можете обнаружить недостачу денег на счете. И это не дело рук мошенников: они сняли бы все средства разом.

Оказывается, если забыть заплатить за коммунальные услуги и ОДН ресурсоснабжающие компании имеют полное право подать в суд и списать с вашего счета, пусть и пенсионного, нужную сумму.

Да, у нас запрещено снимать пенсии за долги. Однако когда на карте денег накопилось много, их считают не пенсией, а накоплениями. И в этом случае писания разрешены, сообщает канал в Яндекс.Дзен «Финансовые новости».

Елена Миронова