До такого могли додуматься только единицы, знакомые с юридическими тонкостями, сообщает DEITA.RU.



«Письма счастья», которые приходят водителям за нарушение ПДД, как правило, сняты на камеры фотофиксации нарушений. Избежать бесконечных штрафов – мечта многих. И водители, разбирающиеся во всех юридических тонкостях, придумали способ.

Известно, что срок давности для привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД – 2 месяца. А обжаловать постановление можно в течение 10 дней после его получения. На 9-й день после получения письма надо идти в суд. Пока почта доставляла вам письмо, скорее всего, прошло уже 5-7 недель.

В суде владелец авто говорит, что за рулем был не он – важно при этом предоставить свой полис ОСАГО, в котором должен быть вписан еще один водитель. Суд откладывает рассмотрение и в другой день приглашает водителя, который, по словам владельца авто, и был за рулем.

Его признают виновным в нарушении ПДД, но наказать штрафом уже не могут – срок истек.

Важно помнить, что такой способ подойдет лишь для тех случаев, когда за рулем действительно был не владелец авто – дача ложных показаний – нарушение закона.

Елена Миронова