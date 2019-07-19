У подростков от излишнего пребывания в социальных сетях может развиться депрессия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

По мнению канадских психологов, подростки 12-14 лет тратят немало времени в соцсетях, что влияет на их психику. Впрочем, на нее влияют и телевидение, и видеоигры, и вся Сеть Интернет. Это было выяснено в ходе наблюдений за 4826 несовершеннолетними, говорят ученые из Монреальского университета.

Депрессия у любителей соцсетей усиливалась, и степень ее развития четко зависела от количества времени, проведенного у экранов. Исследователи использовали понятие «социальная спираль»: оно означает, что депрессия начинается у желающих следовать за кумирами и образцами. Дети чувствуют себя неполноценными из-за навязанного стандарта богатства, успешности и красоты. И поэтому надолго оставлять подростков одних в соцсетях не рекомендуется.

Также родителям предложили проверять детей на предрасположенность к депрессиям, чтобы вовремя им помогать и избежать появления клинических симптомов.

Анастасия Туркова