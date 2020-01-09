Назван главный виновник пенсионной реформы

Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: каждый третий россиянин считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая, сообщает DEITA.RU.

Об этом говорят данные опроса АКСИО-8, проведенного по стране с участием порядка 86 тысяч человек. Результаты опроса представлены на сайте ИА «Красная Весна».

С небольшим отрывом лидерство захватило правительство Дмитрия Медведева: на него ответственность за реформу возложили 28% респондентов. А на третьем месте — Президент Владимир Путин, которого считают главным ответственным за данную, однозначно негативно воспринятую меру 24% граждан. В целом именно федеральные власти приняли на себя 84% общественного недовольства реформой.

Любопытно, что разные социально-демографические группы придерживаются близкого подхода к ответственности за пенсионную реформу. Эту ответственность распределяют практически одинаково во всех группах, выделенных по возрасту, полу, уровню образования, типу населенного пункта, душевому и «субъективному» доходу.

Накануне правительство Дмитрия Медведева опубликовало план законопроектной работы на 2020 год. В числе прочих законопроектов значатся и изменения в пенсионном законодательстве. Планируется внести некие изменения в статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в части обеспечения эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных функций, оптимизации работы территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и судов. Пересмотрит правительство Дмитрия Медведева и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год.

Особое место занимают вопросы пенсионного обеспечения силовиков. Планируется внести изменения в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в части уточнения вопросов пенсионного обеспечения отдельных категорий военнослужащих.

Дмитрий Санников